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Комитет парламента рекомендовал принять во II чтении поправки в законе о соцзащите детей, потерявших родителей

Комитет парламента рекомендовал принять во II чтении поправки в законе о соцзащите детей, потерявших родителей 17:27
Милли Меджлис
25 октября 2024 г. 17:48
Комитет парламента рекомендовал принять во II чтении поправки в законе о соцзащите детей, потерявших родителей

Увеличивается размер единовременного пособия, выплачиваемого детям, потерявшим родителей и лишенным родительской опеки, при их первом трудоустройстве.

Как сообщает Report, в связи с этим на сегодняшнем заседании комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса был обсужден во втором чтении законопроект о внесении изменений в закон "О социальной защите детей, потерявших родителей и лишенных родительской опеки".

Председатель комитета Муса Гулиев подчеркнул, что эти изменения подготовлены с целью совершенствования социальной защиты детей этой категории.

Согласно документу, размер единовременного пособия будет эквивалентен 6-кратному размеру средней зарплаты в стране (в настоящее время свыше 6 тыс. манатов).

По итогам обсуждений принято решение рекомендовать данный законопроект, а также другие документы на пленарное заседание парламента во втором чтении.

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