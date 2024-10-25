Комитет парламента рекомендовал принять во II чтении поправки в законе о соцзащите детей, потерявших родителей

17:27

Увеличивается размер единовременного пособия, выплачиваемого детям, потерявшим родителей и лишенным родительской опеки, при их первом трудоустройстве.

Как сообщает Report, в связи с этим на сегодняшнем заседании комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса был обсужден во втором чтении законопроект о внесении изменений в закон "О социальной защите детей, потерявших родителей и лишенных родительской опеки".

Председатель комитета Муса Гулиев подчеркнул, что эти изменения подготовлены с целью совершенствования социальной защиты детей этой категории.

Согласно документу, размер единовременного пособия будет эквивалентен 6-кратному размеру средней зарплаты в стране (в настоящее время свыше 6 тыс. манатов).

По итогам обсуждений принято решение рекомендовать данный законопроект, а также другие документы на пленарное заседание парламента во втором чтении.