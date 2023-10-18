Комитет Милли Меджлиса осудил предвзятые документы парламента Нидерландов

Комитет Милли Меджлиса Азербайджана по международным отношениям и межпарламентским связям выразил решительный протест против принятых 12 октября Палатой представителей Нидерландов предвзятых и необъективных рекомендательных документов, и резко осудил этот

Комитет Милли Меджлиса Азербайджана по международным отношениям и межпарламентским связям выразил решительный протест против принятых 12 октября Палатой представителей Нидерландов предвзятых и необъективных рекомендательных документов, и резко осудил этот шаг.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Комитета Милли Меджлиса.

Было отмечено, что в упомянутых документах не были учтены факты, связанные с Карабахским регионом Азербайджана, полностью проигнорированы территориальные претензии Армении к Азербайджану.

В то же время, были искажены цели антитеррористических мероприятий локального характера, проведенных Азербайджаном 19-20 сентября 2023 года, и выдвинуты необоснованные претензии к нашей стране. Кроме того, без должной оценки шагов, предпринятых для реинтеграции армянских жителей Карабахского региона в азербайджанское общество, созданы дополнительные препятствия для дальнейшего устойчивого мира в регионе.

”Комитет Милли Меджлиса Азербайджанской Республики по международным отношениям и межпарламентским связям решительно отвергает несправедливый подход, проявленный к нашей стране, и воспринимает это как наглядный пример краха демократических ценностей в Палате представителей парламента Королевства Нидерландов", - подчеркивается в заявлении.