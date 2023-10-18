О нас

Комитет Милли Меджлиса осудил предвзятые документы парламента Нидерландов

Комитет Милли Меджлиса осудил предвзятые документы парламента Нидерландов Комитет Милли Меджлиса Азербайджана по международным отношениям и межпарламентским связям выразил решительный протест против принятых 12 октября Палатой представителей Нидерландов предвзятых и необъективных рекомендательных документов, и резко осудил этот
Милли Меджлис
18 октября 2023 г. 19:32
Комитет Милли Меджлиса осудил предвзятые документы парламента Нидерландов

Комитет Милли Меджлиса Азербайджана по международным отношениям и межпарламентским связям выразил решительный протест против принятых 12 октября Палатой представителей Нидерландов предвзятых и необъективных рекомендательных документов, и резко осудил этот шаг.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Комитета Милли Меджлиса.

Было отмечено, что в упомянутых документах не были учтены факты, связанные с Карабахским регионом Азербайджана, полностью проигнорированы территориальные претензии Армении к Азербайджану.

В то же время, были искажены цели антитеррористических мероприятий локального характера, проведенных Азербайджаном 19-20 сентября 2023 года, и выдвинуты необоснованные претензии к нашей стране. Кроме того, без должной оценки шагов, предпринятых для реинтеграции армянских жителей Карабахского региона в азербайджанское общество, созданы дополнительные препятствия для дальнейшего устойчивого мира в регионе.

”Комитет Милли Меджлиса Азербайджанской Республики по международным отношениям и межпарламентским связям решительно отвергает несправедливый подход, проявленный к нашей стране, и воспринимает это как наглядный пример краха демократических ценностей в Палате представителей парламента Королевства Нидерландов", - подчеркивается в заявлении.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Milli Məclisin komitəsi Niderland parlamentinin qərəzli sənədlərini qınayıb

Самое читаемое

Начальник управления: Судебно-правовая система Азербайджана соответствует европейским стандартам
Начальник управления: Судебно-правовая система Азербайджана соответствует европейским стандартам
13 октября 2023 г. 18:10
Ракета SpaceX стартовала на орбиту с новой группой интернет-спутников Starlink
Ракета SpaceX стартовала на орбиту с новой группой интернет-спутников Starlink
14 октября 2023 г. 04:48
Haber Global: Ильхам Алиев - архитектор перемен в Азербайджане за последние 20 лет
Haber Global: Ильхам Алиев - архитектор перемен в Азербайджане за последние 20 лет
15 октября 2023 г. 16:51
Армия обороны Израиля: ХАМАС атаковал колонну мирных граждан
Армия обороны Израиля: ХАМАС атаковал колонну мирных граждан
16 октября 2023 г. 08:50
Европарламенту теперь сложно отнекиваться от прозвища Парламент Микки Мауса
Европарламенту теперь сложно отнекиваться от прозвища "Парламент Микки Мауса"
17 октября 2023 г. 10:46
Боррель посетит Вашингтон и встретится с Байденом
Боррель посетит Вашингтон и встретится с Байденом
17 октября 2023 г. 14:02
Консорциум: Потребности рынка в дальнейшем наращивании мощности TAP будут обнародованы в 2024 году
Консорциум: Потребности рынка в дальнейшем наращивании мощности TAP будут обнародованы в 2024 году
18 октября 2023 г. 12:46
Азербайджанские шахматисты примут участие в первенстве мира в Египте
Азербайджанские шахматисты примут участие в первенстве мира в Египте
12 октября 2023 г. 13:50
В Армении растет число случаев заболевания COVID-19, выявлен новый штамм
В Армении растет число случаев заболевания COVID-19, выявлен новый штамм
13 октября 2023 г. 09:22
Активы ГНФАР превысили 55 млрд долларов
Активы ГНФАР превысили 55 млрд долларов
13 октября 2023 г. 15:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi