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Комитет Милли Меджлиса выступил с заявлением по поводу предвзятой резолюции палаты депутатов Люксембурга

Комитет Милли Меджлиса выступил с заявлением по поводу предвзятой резолюции палаты депутатов Люксембурга Комитет по международным и межпарламентским связям Милли Меджлиса выражает решительный протест против принятой 16 мая палатой депутатов Люксембурга предвзятой и необъективной резолюции и решительно осуждает этот шаг.
Милли Меджлис
17 мая 2024 г. 15:10
Комитет Милли Меджлиса выступил с заявлением по поводу предвзятой резолюции палаты депутатов Люксембурга

Комитет по международным и межпарламентским связям Милли Меджлиса выражает решительный протест против принятой 16 мая палатой депутатов Люксембурга предвзятой и необъективной резолюции и решительно осуждает этот шаг.

Как сообщает Report, в связи с этим комитет распространил заявление относительно предвзятой резолюции палаты депутатов Люксембурга.

Отмечается, что в указанной резолюции не приняты во внимание реалии и факты, связанные с Карабахским регионом Азербайджана, полностью игнорировались лежащие в основе конфликта территориальные претензии Армении к Азербайджану, а также то, что азербайджанское население было подвержено этнической чистке. "Подчеркивание вопроса о пропавших без вести армянах, при этом игнорируя судьбы около 4000 азербайджанцев, пропавших без вести в результате 30-летней военной оккупации со стороны Армении территорий Азербайджана, является ярким примером двойных стандартов, проявленных в отношении нашей страны.

В период, когда принимаются меры для продвижения процесса нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, формат двусторонних переговоров позитивно продвигается вперед, достигаются успешные результаты, особенно в направлении делимитации и демаркации границ, целью палаты депутатов Люксембурга и ее покровителей является вмешательство в регион с нарушением этого формата двусторонних переговоров и мирного процесса.

Комитет Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям решительно отвергает этот несправедливый подход к нашей стране и воспринимает его как яркий пример отсутствия способности и желания принять реальность со стороны палаты депутатов Люксембурга", - отмечается в заявлении.

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Версия на азербайджанском языке Milli Məclisin komitəsi Lüksemburq Deputatlar Palatasına cavab verib

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