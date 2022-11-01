Комитет Милли Меджлиса рекомендовал на пленарное заседание 26 вопросов

1 ноября состоялось онлайн-заседание комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству, на пленарное заседание рекомендовано 26 вопросов.

1 ноября состоялось онлайн-заседание комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству, на пленарное заседание рекомендовано 26 вопросов.

Как передает Report, об этом сообщил первый заместитель председателя Милли Меджлиса, председатель комитета по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнли.

В ходе обсуждения законопроектов выступили заместитель председателя парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству Гудрат Гасангулиев, члены комитета Таир Керимли и Низами Сафаров.

Законопроекты были рекомендованы на пленарное заседание Милли Меджлиса.

В онлайн-заседании приняли участие депутаты Бахруз Магеррамов, Сабир Гаджиев, Нурлан Гасанов, Азай Гулиев, Джаби Гулиев, Кямал Джафаров и др.