Комитет Милли Меджлиса провел заседание

Сегодня состоялось заседание комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Сегодня состоялось заседание комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Как сообщает Report, открывая заседание, председатель комитета Таир Миркишили объявил вопросы, включенные в повестку дня заседания.

Первоначально были представлены законопроекты, связанные с изменениями в законах "О государственной пошлине" и "О лицензиях и разрешениях".

Было отмечено, что изменения в оба законопроекта подготовлены в соответствии с законом Азербайджана "О медиа".

На основании поправки, внесенной в статью 7 закона "О государственной пошлине", добавляется статья об уплате государственной пошлины. Так, согласно статье 7.2, порядок осуществления контроля, предусмотренного статьей 7.1 настоящего закона, будет определяться органом (учреждением), определенным соответствующим органом исполнительной власти.

Кроме того, соответствующие изменения были внесены в статью 22 закона "О государственной пошлине", приведя его в соответствие с законом "О медиа". Эти изменения нашли свое отражение в размере некоторых пошлин. Так, размер государственной пошлины уменьшается в 10 раз и устанавливается в размере 5000 манатов.