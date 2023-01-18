Комитет Милли Меджлиса подготовил проект по разъяснению причин снижения брачного возраста

Возникла необходимость в определении в Семейном кодексе понятия "ранний брак" и указании причин снижения брачного возраста на один год. В связи с этим Госкомитет по проблемам семьи, женщин и детей подготовил законопроект и направил его в соответствующие инстанции.
Как сообщает Report, об этом сказала председатель комитета Милли Меджлиса по вопросам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова на сегодняшнем заседании комитета.
Она отметила, что имеется серьезная необходимость ужесточения ответственности за насилие в отношении детей, особенно сексуальное насилие.