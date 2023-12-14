Комитет ММ одобрил предложенные президентом изменения в военное законодательство

Комитет Милли Меджлиса одобрил предложенные изменения в военное законодательство

Состоялось очередное заседание комитета Милли Меджлиса по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией.

Об этом сообщили Report в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

Председатель комитета Зияфат Аскеров озвучил повестку заседания, в которую вошли 6 вопросов.

Сначала Аскеров рассказал о законопроекте о внесении изменений в Уголовный кодекс, Кодекс об административных правонарушениях, законы "Об утверждении Устава внутренней службы Вооруженных Сил Азербайджанской Республики" и "Об информации, информатизации и защите информации" (первое чтение).

Депутат отметил, что документ был представлен президентом страны в порядке законодательной инициативы, и рассказал о предлагаемых изменениях в законодательных актах, упомянутых в проекте.

Каждый из шести законопроектов, включенных в повестку дня, был рекомендован на пленарное заседание Милли Меджлиса.