Комиссия по топонимике обсудила вопрос о переименовании ряда населенных пунктов на освобожденных территориях

Комиссия по топонимике при Милли Меджлисе обсудила вопрос о переименовании ряда населенных пунктов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Комиссия по топонимике при Милли Меджлисе обсудила вопрос о переименовании ряда населенных пунктов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Как сообщили Report в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса, решение было принято на заседании комиссии 23 октября.

Председатель комиссии Иса Габиббейли сообщил, что в повестку также был включен вопрос о выборе названия для нового населенного пункта, созданного на административной территории Абшеронского района Баку. По итогам обсуждений, учитывая обращения граждан, было принято решение дать новому поселку название “Шафаг”, сказал он.

Габиббейли отметил, что в соответствии с новыми реалиями, сложившимися в регионе, комиссия рассмотрела многие вопросы, связанные с переименованием населенных пунктов на освобожденных от оккупации территориях, и приняла соответствующие решения.