Комиссия Милли Меджлиса выявила внешнее вмешательство в информационное пространство Азербайджана

17:20

Временная комиссия Милли Меджлиса Азербайджана по противодействию внешнему вмешательству и гибридным угрозам регулярно проводит анализ информационных атак, выявила факты такого вмешательства извне.

Как сообщает Report, выявлены случаи организованного вмешательства в азербайджанское информационное пространство в форме дезинформации и манипуляций, координируемых одной из соседних стран.

Установлено, что манипулятивная пропаганда ведется через социальные сети на различных языках, при этом для влияния на общественное мнение создаются новостные ресурсы на азербайджанском языке.

Комиссия зафиксировала использование тактики клонирования страниц, работающих в азербайджанском сегменте Facebook, включая "Nə var, nə yox?", "Bizim Azərbaycan", "Azerbaijan Daily", "Xəbərlər və Hadisələr", "Yerli media".

Анализ информационной среды после аварии самолета "Азербайджанских авиалиний" Embraer 190 на рейсе Баку–Грозный, показал, что в интернете массово распространялись дезинформационные материалы с использованием ботов и новостных ресурсов, организованных в кластеры.

Также выявлены случаи незаконной киберактивности, включающей применение технологий deepfake и имитацию официальных заявлений президента Азербайджана и МИД, с целью создания недоверия к государственным структурам.

В этой связи комиссия призывает граждан к бдительности и сообщила, что усилит взаимодействие с государственными органами для противодействия такой дезинформации.