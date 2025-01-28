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Комиссия Милли Меджлиса против иностранного вмешательства и гибридных угроз выступила с заявлением

Комиссия Милли Меджлиса против иностранного вмешательства и гибридных угроз выступила с заявлением Комиссия Милли Меджлиса Азербайджана против иностранного вмешательства и гибридных угроз в рамках своих полномочий проводит анализ защиты нашего государства от внешних угроз, его целостности и безопасности, а также злонамеренной деятельности, которая може
Милли Меджлис
28 января 2025 г. 19:14
Комиссия Милли Меджлиса против иностранного вмешательства и гибридных угроз выступила с заявлением
Report.az

Комиссия Милли Меджлиса Азербайджана против иностранного вмешательства и гибридных угроз в рамках своих полномочий проводит анализ защиты нашего государства от внешних угроз, его целостности и безопасности, а также злонамеренной деятельности, которая может угрожать единству азербайджанского народа и национальным духовным ценностям, и готовит рекомендации по их разоблачению и предотвращению.

Об этом Report сообщили в Милли Меджлисе.

В ходе мониторинга были изучены цели и особенности дезинформационных и информационных операций, проводимых через социальные медиа платформы в основном с территории соседнего государства, выявлена сеть, систематически и организованно участвующая в антиазербайджанской кампании.

В кампанию было вовлечено более 300 аккаунтов, из которых 124 действуют в Facebook, 67 - в Instagram, 67 - в Telegram, 32 - в YouTube, 10 - в X и на других социальных платформах.

В ходе расследования было обнаружено, что ведется скоординированная вредная и радикальная религиозно-идеологическая пропаганда, направленная на создание раздора между нашими гражданами а также на поляризацию в обществе, изменение конституционного строя государства и формирование недоверия к государственным институтам.

"Комиссия по противодействию иностранному вмешательству и гибридным угрозам призывает наших граждан не верить ложной и фейковой информации. Отчет о результатах мониторинга будет представлен соответствующим государственным органам для принятия необходимых мер", - говорится в заявлении.

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Версия на английском языке Parliament commission on hybrid threats warns Azerabijanis against fake news
Версия на азербайджанском языке MM-in Xarici müdaxilələrə və hibrid təhdidlərə qarşı komissiyası vətəndaşları saxta məlumatlara inanmamağa çağırıb

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