Количество зрителей местных телеканалов сократилось как минимум в 10 раз

Согласно исследованиям, количество зрителей местных телеканалов сократилось как минимум в 10 раз по сравнению со зрительской базой 5-6 лет назад. Причины глубокие и многогранные.

Согласно исследованиям, количество зрителей местных телеканалов сократилось как минимум в 10 раз по сравнению со зрительской базой 5-6 лет назад.

Как сообщает Report , об этом заявил председатель правления Центра социальных исследований и Комитета по правам человека Милли меджлиса Захид Орудж во время своего выступления в парламенте.

По словам депутата, местные телеканалы транслируют банальные, не несущие никакой социальной пользы шоу-программы, которые продолжаются уже 10 лет:

"Они постепенно достигают поставленных перед собой целей. Уже 3-е десятилетие социальный портрет азербайджанского зрителя, его интересы и желания полностью искажаются, мировоззрение, культура и ценности серьезно деформируются. Увеличение транслируемых телешоу на экранах не является случайным, наоборот, это хорошо продуманный и систематический подход, который реализует только коммерческие и бизнес-интересы, а также влечет за собой отрицание национальных и духовных ценностей. Образцовая азербайджанская семейная модель на телевидении не только не продвигается, наоборот, в транслируемых так называемых "свадебных шоу" эти ценности подвергаются наибольшему удару".