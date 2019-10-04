Президент Ильхам Алиев заявлением "Карабах - это Азербайджан и восклицательный знак" передал серьезное послание Армении - МНЕНИЯ

"Нигде в мире не сомневаются, что оккупированный армянами Нагорный Карабах принадлежит Азербайджану. Этот вопрос нашел отражение в решениях Совбеза ООН, отдельных международных организаций. Нынешний премьер-министр Армении Никол Пашинян продолжает выступать с провокационными заявлениями. Некоторое время назад Пашинян употребил выражение: "Карабах – это Армения. Точка". Президент Азербайджана Ильхам Алиев на самом высоком уровне ответил на слова Пашиняна на международном мероприятии, заявив, что "Карабах – это Азербайджан и восклицательный знак".

Об этом Report заявил завотделом политического анализа и прогнозирования Исполнительного секретариата партии "Ени Азербайджан", зампредседателя комитета Милли Меджлиса по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Айдын Мирзазаде.

Зампредседателя комитета Милли Меджлиса по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Айдын Мирзазаде "Армении еще раз должно быть ясно, что Азербайджан полон решимости освободить оккупированные территории".

По словам депутата, если премьер-министр Армении Никол Пашинян озвучил ложное заявление перед группой своих сторонников, президент Азербайджана Ильхам Алиев сделал заявление на международном мероприятии – пленарной сессии XVI ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай":

"Территориальная целостность Азербайджана не может быть темой обсуждения. Президент Ильхам Алиев выразил позицию народа с высокой трибуны. Армении еще раз должно быть ясно, что Азербайджан полон решимости освободить оккупированные территории, использует для этого все возможности. Премьер-министр Армении получил достойный ответ. В целом, Армения время от времени получает ответ от Азербайджана. Азербайджан укрепляется как государство, экономика развивается, растет авторитет страны на международной арене, выступает как инициатор региональных экономических проектов. Азербайджанская армия входит в ряды 50 сильнейших армий мира. Что может противопоставить этому Армения? Армения ослабла, социальная ситуация ухудшилась, население покидает страну. Кроме того, Армения осталась в стороне от региональных проектов. Правда на стороне Азербайджана. Азербайджан под руководством Ильхама Алиева демонстрирует свою силу и решимость".

Депутат Милли Меджлиса Джавид Османов заявил Report, что президент Ильхам Алиев во время вступления на пленарной сессии XVI ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" затронул ряд важных вопросов.

Депутат Милли Меджлиса Джавид Османов "Слова президента Азербайджана Ильхама Алиева "Карабах – это Азербайджан и восклицательный знак" – это послание миру".

"Во время выступления президент Ильхам Алиев сказал, что Россия для Азербайджана самый важный партнер, друг и добрый сосед. Глава государства выразил принципиальную позицию по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Президент ответил на абсурдное заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Если помните, несколько дней назад Пашинян в Карабахе, в Ханкенди озвучил абсурдную мысль: "Карабах – это Армения. Точка". Армения в последнее время совершает провокации и на линии фронта. Президент Ильхам Алиев уделил много времени вопросу урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Глава государства назвал заявление Пашиняна ложным и озвучил серьезное послание: "Карабах - это Азербайджан и восклицательный знак". Это послание внушает гордость каждому азербайджанцу. Это также и послание миру. Весь мир должен знать, что Нагорный Карабах и 7 прилегающих районов оккупированы Арменией, она игнорирует решения Совбеза ООН. Очень серьезно то, что президент озвучил это послание именно на международном мероприятии. Мировые державы видят, что Армения препятствует мирному процессу по урегулированию конфликта. Азербайджан - могущественное государство, имеет сильную армию, способно в любой момент освободить земли", - подчеркнул Дж.Османов.

Депутат Эльман Насиров "Президент Ильхам Алиев, завив "Карабах – это Азербайджан и восклицательный знак", перечеркнул абсурдное заявление Пашиняна".

Депутат Эльман Насиров в заявлении Report также высоко оценил выступление президента Ильхама Алиева: "Президент Ильхам Алиев, выступая по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина на пленарной сессии XVI ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" держал в центре внимания вопрос армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Президент подчеркнул, что резолюция Совбеза ООН до сих пор не работает, хотя принятые Совбезом в отдельные периоды документы исполнялись через день. Во многих случаях такие шаги принимаются без резолюций. В отношении же Азербайджана существует селективный подход. Это недопустимо, снижает имидж организации. В своем выступлении глава государства подчеркнул, что в 1921 году было принято решение о сохранении Нагорно-Карабахской автономной области в составе Азербайджана.

То есть было принято решение не о передаче Карабаха в состав Азербайджана, а сохранении в составе Азербайджана. Этот вопрос имеет большое значение, потому что армяне пытаются доказать обратное. По факту имеется документ. Глава государства отметил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян в своих выступлениях использует выражения, которые неприемлемы ни при каких обстоятельствах. К примеру, Пашинян использует выражения "азербайджанский народ", "армянский народ", "нагорно-карабахский народ". Фактически же нагорно-карабахского народа не существует, есть население, а это население состоит из азербайджанской и армянской общин. "Нагорно-карабахский народ" в корне неверно и неприемлемо. Президент Ильхам Алиев назвал ложным, далеким от реальности заявление Пашиняна "Нагорный Карабах – это Армения. Точка", отметил, что Карабах – исторически и юридически земля Азербайджана. Вопрос территориальной целостности не был и не будет в будущем предметом обсуждений. Верховный главнокомандующий выразил мысль, которая может стать исключительно резонансной: "Карабах – это Азербайджан и восклицательный знак". Так было перечеркнуто абсурдное заявление, популистский подход Пашиняна. Президент еще раз продемонстрировал принципиальную позицию по урегулированию конфликта".

Член парламента отметил, что Азербайджан придерживается неизменной, принципиальной позиции по урегулированию нагорно-карабахского конфликта: "Эта позиция высказывается с самых высоких трибун. На матче "Дюделанж" – "Карабах" "флаг" сепаратистского режима был выпущен на поле при помощи технического оборудования. После этого азербайджанские футболисты потребовали приостановить игру, и игра была остановлена. Это показало, что после принципиальной и решительной позиции президента Ильхама Алиева Армения прибегла к очередной провокации. Это увидел весь мир. Данный инцидент должен стать очередным сигналом для Минской группы ОБСЕ, что если не будет оказано давление на Армению перед лицом всех этих провокаций, значит события могут развиться по самому сложному неожиданному сценарию. Бои, имевшие место в апреле 2016 года, должны стать серьезным уроком. Действительно, если не будут приняты серьезные меры, тогда кажется допустимым начало военных действий на Южном Кавказе. При таком раскладе вся ответственность падет на Армению и международные организации".