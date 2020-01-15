Кандидатура члена ПЕА не была зарегистрирована

Кандидатура члена партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) в депутаты не была зарегистрирована.

Как сообщает Report, в ЦИК обратился Топчуев Азер Юсиф оглу, кандидатура которого не была зарегистрирована от Геранбойско-Нафталанского избирательного округа №96.

На сегодняшнем заседании комиссии член ЦИК Тофик Гасанов проинформировал об обращении.

По его словам, в своем обращении А.Топчуев отметил, что не доверяет окружной избирательной комиссии и по этой причине не представил документы: "Он заявил, что желает представить документы в ОИК в присутствии родителей. Однако, даже в присутствии родителей он не стал представлять документы, и поэтому его кандидатура не была зарегистрирована. Но позже Азер Топчуев подал в ЦИК жалобу относительно не регистрации своей кандидатуры. ЦИК расследовал жалобу".

Вопрос был обсужден на заседании ЦИК и решение ОИК было оставлено в силе. Таким образом, член ПЕА Топчуев Азер Юсиф оглу, кандидатура которого была выдвинута по собственной инициативе от Геранбойско-Нафталанского избирательного округа №96, не был зарегистрирован.