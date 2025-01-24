О нас

Кабмин может получить полномочия утверждать правила по арестованному имуществу

Кабмин может получить полномочия утверждать правила по арестованному имуществу Полномочия утверждать правила правила по арестованному имуществу могут передать Кабмину
Милли Меджлис
24 января 2025 г. 11:22
Кабмин может получить полномочия утверждать правила по арестованному имуществу

В Азербайджане предлагают передать полномочия утверждать правила улучшения, продажи, аренды или передачи в управление арестованного имущества Кабинету министров.

Как сообщает Report, соответствующие поправки в Гражданский кодекс обсудили сегодня члены парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству.

Согласно информации, поправки нацелены на повышение эффективности мер по обеспечению гражданского иска и специальной конфискации, предотвращение обесценивания арестованного имущества, а также защиту права собственности его владельца.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda üzərinə həbs qoyulmuş əmlakla bağlı qaydaları Nazirlər Kabineti təsdiqləyəcək

Самое важное

Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с канцлером Германии
Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с канцлером Германии
21 января 2025 г. 19:50
Президент Азербайджана поздравил Дональда Трампа
Президент Азербайджана поздравил Дональда Трампа
21 января 2025 г. 13:15
Президент Азербайджана встретился в Давосе с гендиректором компании OliverWyman Group
Президент Азербайджана встретился в Давосе с гендиректором компании OliverWyman Group
20 января 2025 г. 21:59
Президент Ильхам Алиев дал интервью китайскому телеканалу CGTN в Давосе
ФотоПрезидент Ильхам Алиев дал интервью китайскому телеканалу CGTN в Давосе
20 января 2025 г. 20:33
В Азербайджане выявлен случай заражения вирусом оспы обезьян
В Азербайджане выявлен случай заражения вирусом оспы обезьян
18 января 2025 г. 10:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi