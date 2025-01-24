Кабмин может получить полномочия утверждать правила по арестованному имуществу

Полномочия утверждать правила правила по арестованному имуществу могут передать Кабмину

В Азербайджане предлагают передать полномочия утверждать правила улучшения, продажи, аренды или передачи в управление арестованного имущества Кабинету министров.

Как сообщает Report, соответствующие поправки в Гражданский кодекс обсудили сегодня члены парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству.

Согласно информации, поправки нацелены на повышение эффективности мер по обеспечению гражданского иска и специальной конфискации, предотвращение обесценивания арестованного имущества, а также защиту права собственности его владельца.