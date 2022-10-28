К проекту государственно-частного партнерства будут применяться льготы, освобождения и компенсации

К проекту государственно-частного партнерства будут применяться льготы, освобождения и компенсации.

К проекту государственно-частного партнерства будут применяться льготы, освобождения и компенсации.

Как сообщает Report, это нашло отражение в новом законопроекте "О государственно-частном партнерстве".

В проекте отмечается, что на проект государственно-частного партнерства будут распространяться меры стимулирования, предусмотренные законом "Об инвестиционной деятельности", а также льготы по налогам и другим государственным платежам, дополнительная финансовая поддержка, гарантии, освобождения и компенсации.

По согласованию с органом (структурой), определяемым соответствующим органом исполнительной власти, государство может предоставить частному партнеру следующие виды государственной поддержки и гарантий, предусмотренных сводом условий конкурса:

- организация передачи товаров, материалов, сырья, оборудования для реализации проекта государственно-частного партнерства;

- обеспечение минимального уровня доходов проекта государственно-частного партнерства;

- обеспечение приобретения в определенном объеме продукции, оказанных услуг, выполненных работ в рамках проекта государственно-частного партнерства;

- предоставление субсидий и (или) кредитов, капитальные вложения;

- гарантия уровня регулируемых цен;

- предоставление исключительных прав на оказание услуг, выполнение работ, реализацию продукции на территории Азербайджанской Республики или в ее части;

-возмещение понесенных расходов и упущенной выгоды партнером, предусмотренных договором государственно-частного партнерства.