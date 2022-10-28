О нас

К проекту государственно-частного партнерства будут применяться льготы, освобождения и компенсации

К проекту государственно-частного партнерства будут применяться льготы, освобождения и компенсации К проекту государственно-частного партнерства будут применяться льготы, освобождения и компенсации.
Милли Меджлис
28 октября 2022 г. 11:11
К проекту государственно-частного партнерства будут применяться льготы, освобождения и компенсации

К проекту государственно-частного партнерства будут применяться льготы, освобождения и компенсации.

Как сообщает Report, это нашло отражение в новом законопроекте "О государственно-частном партнерстве".

В проекте отмечается, что на проект государственно-частного партнерства будут распространяться меры стимулирования, предусмотренные законом "Об инвестиционной деятельности", а также льготы по налогам и другим государственным платежам, дополнительная финансовая поддержка, гарантии, освобождения и компенсации.

По согласованию с органом (структурой), определяемым соответствующим органом исполнительной власти, государство может предоставить частному партнеру следующие виды государственной поддержки и гарантий, предусмотренных сводом условий конкурса:

- организация передачи товаров, материалов, сырья, оборудования для реализации проекта государственно-частного партнерства;

- обеспечение минимального уровня доходов проекта государственно-частного партнерства;

- обеспечение приобретения в определенном объеме продукции, оказанных услуг, выполненных работ в рамках проекта государственно-частного партнерства;

- предоставление субсидий и (или) кредитов, капитальные вложения;

- гарантия уровня регулируемых цен;

- предоставление исключительных прав на оказание услуг, выполнение работ, реализацию продукции на территории Азербайджанской Республики или в ее части;

-возмещение понесенных расходов и упущенной выгоды партнером, предусмотренных договором государственно-частного партнерства.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Concessions, exemptions and compensations to apply to PPP project
Версия на азербайджанском языке Dövlət-özəl tərəfdaşlığı layihəsinə güzəştlər, azadolmalar və kompensasiyalar şamil ediləcək

Самое читаемое

Подготовлены медали предстоящего в Баку Кубка мира по греко-римской борьбе
ФотоПодготовлены медали предстоящего в Баку Кубка мира по греко-римской борьбе
21 октября 2022 г. 19:26
Серия А: «Наполи» обыграл «Рому»
Серия А: «Наполи» обыграл «Рому»
24 октября 2022 г. 00:45
Поток туристов из Азербайджана увеличился почти вдвое
Поток туристов из Азербайджана увеличился почти вдвое
24 октября 2022 г. 15:51
Стали известны условия возвращения Роналду в состав Манчестер Юнайтед
Стали известны условия возвращения Роналду в состав "Манчестер Юнайтед"
24 октября 2022 г. 21:26
Стоимость золота продемонстрировала стабильность в ожидании действий от ФРС США
Стоимость золота продемонстрировала стабильность в ожидании действий от ФРС США
25 октября 2022 г. 09:53
Поставку газа в Узбекистане полностью цифровизируют
Поставку газа в Узбекистане полностью цифровизируют
25 октября 2022 г. 16:07
В Джалилабаде столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие
ФотоВ Джалилабаде столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие
25 октября 2022 г. 21:30
Фарид Гаибов принял участие в 17-й конференции ответственных за спорт министров СЕ в Анталье
ФотоФарид Гаибов принял участие в 17-й конференции ответственных за спорт министров СЕ в Анталье
26 октября 2022 г. 16:22
АПБА: В 5 800 образцах продовольствия обнаружены несоответствия
АПБА: В 5 800 образцах продовольствия обнаружены несоответствия
27 октября 2022 г. 12:21
Премьер Венгрии приедет в Грузию в 2023 году
Премьер Венгрии приедет в Грузию в 2023 году
27 октября 2022 г. 15:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi