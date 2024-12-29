Изменился состав Топонимической комиссии при Милли Меджлисе

Изменился состав Топонимической комиссии при Милли Меджлисе.

Изменился состав Топонимической комиссии при Милли Меджлисе.

Как сообщает Report, вопрос о составе Топонимической комиссии при Милли Меджлисе был вынесен на обсуждение на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Согласно документу, в ее состав вошли депутат Эльнара Акимова, проректор по международным связям Азербайджанского государственного педагогического университета, доктор филологических наук, профессор Махира Гусейнова, депутат Анар Искендеров, заведующий отделом топонимики Института языкознания имени Насими, доктор философии по филологии, доцент Эльчин Исмаилов.

Из состава комиссии были исключены заместитель председателя комиссии, депутат Севиндж Фаталиева, главный научный сотрудник Института литературы имени Низами Гянджеви НАНА, доктор филологических наук, профессор Акиф Иманлы и ведущий научный сотрудник отдела истории географической мысли и топонимики Института географии имени Г.Алиева НАНА, доктор философии по географии Махира Аббасова.

После обсуждений вопрос был вынесен на голосование и принят.