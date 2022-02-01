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Изменения в закон ”О Вооруженных Силах" одобрены в первом чтении

Изменения в закон ”О Вооруженных Силах" одобрены в первом чтении Вносятся изменения в законодательство по имущественному и материально-техническому обеспечению Вооруженных сил Азербайджана.
Милли Меджлис
1 февраля 2022 г. 12:43
Изменения в закон ”О Вооруженных Силах одобрены в первом чтении

Вносятся изменения в законодательство по имущественному и материально-техническому обеспечению Вооруженных сил Азербайджана.

Как сообщает Report, в связи с этим проект изменений в закон ”О Вооруженных Силах Азербайджанской Республики" был вынесен на обсуждение в первом чтении на сегодняшнем заседании парламента.

Об этом сообщил председатель комитета Милли Меджлиса по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Зияфет Аскеров. Он отметил, что статья 9.6 закона с изменениями предлагается в новой редакции. Согласно изменениям, порядок обеспечения Азербайджанской армии и других вооруженных формирований материально-техническими средствами в мирное и военное время (вооруженный конфликт) для каждого из них устанавливается соответствующим органом исполнительной власти.

Документ подготовлен на основе опыта боевых действий за территориальную целостность Азербайджана, проведенных с 27 сентября по 10 ноября 2020 года. Цель - обеспечение материально-технической базы всех видов войск на самом высоком уровне.

После обсуждений проект изменений в закон был вынесен на голосование и принят в I чтении.

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