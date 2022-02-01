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Изменения в госрегистрации религиозных организаций одобрены в первом чтении

Изменения в госрегистрации религиозных организаций одобрены в первом чтении В Азербайджане вносятся изменения в правила государственной регистрации религиозных организаций.
Милли Меджлис
1 февраля 2022 г. 14:17
Изменения в госрегистрации религиозных организаций одобрены в первом чтении

В Азербайджане вносятся изменения в правила государственной регистрации религиозных организаций.

Как сообщает Report, проект поправок в статью 12 закона "О свободе вероисповедания" был обсужден в первом чтении на сегодняшнем заседании парламента.

Согласно поправкам, религиозные организации обращаются за государственной регистрацией с заявлением с приложением Учредительного протокола, устава учреждения, определенного соответствующим органом исполнительной власти, а также иных документов, предусмотренных законом "О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц".

Для государственной регистрации религиозного центра, религиозных управлений, религиозных образовательных учреждений представляются учредительный документ и устав соответствующего органа исполнительной власти.

После обсуждений проект изменений в закон был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

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