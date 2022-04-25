Изменена дата совместного заседания комитетов Милли Меджлиса в Шуше

Изменена дата проведения очередного совместного заседания комитетов Милли Меджлиса в Шуше.

Изменена дата проведения очередного совместного заседания комитетов Милли Меджлиса в Шуше.

Как сообщает Report, совместное заседание парламентского комитета по общественным объединениям и религиозным структурам и комитета по правам человека состоится в Шуше 27 апреля.

Заседание ранее планировалось провести 29 апреля. На заседании пройдут слушания на темы: "Меры по восстановлению религиозных памятников на освобожденных от оккупации территориях", "Великое возвращение: место и роль международных правовых и гуманитарных институтов в обеспечении земельных и имущественных прав вынужденных переселенцев", "Год Шуши: работы в международно-правовой, региональной и гуманитарной плоскостях как продолжение победы в Карабахе".