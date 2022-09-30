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Изменен порядок внесения в реестр нотариально заверенных договоров по недвижимости

Изменен порядок внесения в реестр нотариально заверенных договоров по недвижимости Изменен порядок нотариального подтверждения договоров по недвижимости государственного реестра. Как сообщает Report, проект поправок в Гражданский кодекс обсуждался в первом чтении на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса. С поправкой статья 148.3 Код
Милли Меджлис
30 сентября 2022 г. 17:08
Изменен порядок внесения в реестр нотариально заверенных договоров по недвижимости

Изменен порядок нотариального заверения договоров на распоряжение недвижимым имуществом, включенным в государственный реестр.

Как сообщает Report, эти поправки в Гражданский кодекс в первом чтении обсуждались на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Согласно новой редакции статьи 148.3 кодекса, права на имущество подлежат государственной регистрации в Госреестре недвижимости на основании электронной копии нотариально заверенного договора о распоряжении недвижимым имуществом, переданного в режиме реального времени посредством информационной системы электронного правительства. Это считается заявлением о регистрации имущественных и иных прав.

По действующему законодательству после заверения договора на распоряжение недвижимым имуществом требовалась его передача в Госреестр не только в электронной форме, но и в физической, заказным письмом.

После обсуждений проект поправок был принят в первом чтении.

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