Изменен порядок внесения в реестр нотариально заверенных договоров по недвижимости

Изменен порядок нотариального подтверждения договоров по недвижимости государственного реестра. Как сообщает Report, проект поправок в Гражданский кодекс обсуждался в первом чтении на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса. С поправкой статья 148.3 Код

Изменен порядок нотариального заверения договоров на распоряжение недвижимым имуществом, включенным в государственный реестр.

Как сообщает Report, эти поправки в Гражданский кодекс в первом чтении обсуждались на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Согласно новой редакции статьи 148.3 кодекса, права на имущество подлежат государственной регистрации в Госреестре недвижимости на основании электронной копии нотариально заверенного договора о распоряжении недвижимым имуществом, переданного в режиме реального времени посредством информационной системы электронного правительства. Это считается заявлением о регистрации имущественных и иных прав.

По действующему законодательству после заверения договора на распоряжение недвижимым имуществом требовалась его передача в Госреестр не только в электронной форме, но и в физической, заказным письмом.



После обсуждений проект поправок был принят в первом чтении.