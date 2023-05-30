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Избраны новые руководители ряда рабочих групп Милли Меджлиса по межпарламентским связям

Избраны новые руководители ряда рабочих групп Милли Меджлиса по межпарламентским связям Сменился руководитель рабочей группы по азербайджано-украинским межпарламентским связям.
Милли Меджлис
30 мая 2023 г. 12:04
Избраны новые руководители ряда рабочих групп Милли Меджлиса по межпарламентским связям

Сменился руководитель рабочей группы по азербайджано-украинским межпарламентским связям.

Как сообщает Report, в связи с этим был вынесен на обсуждение проект поправок в решение Милли Меджлиса "Об избрании руководителей рабочих групп по межпарламентским связям Милли Меджлиса Азербайджанской Республики".

Согласно проекту, на должность руководителя рабочей группы по азербайджано-украинским межпарламентским связям выдвинута кандидатура депутата Кямрана Байрамова.

После обсуждений документ был вынесен на голосование и принят.

Кроме того, Шахин Исмаилов избран руководителем рабочей группы по азербайджано-люксембургским межпарламентским связям, а Руфат Гулиев - азербайджано-таиландским межпарламентским связям.

Ранее должность руководителя рабочей группы по азербайджано-украинским межпарламентским связям занимал Руфат Гулиев.

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Версия на английском языке New heads elected to some Milli Majlis working groups for inter-parliamentary connexions
Версия на азербайджанском языке Milli Məclisin bir sıra parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qruplarına yeni rəhbərlər seçilib

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