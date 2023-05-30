Избраны новые руководители ряда рабочих групп Милли Меджлиса по межпарламентским связям

Сменился руководитель рабочей группы по азербайджано-украинским межпарламентским связям.

Сменился руководитель рабочей группы по азербайджано-украинским межпарламентским связям.

Как сообщает Report, в связи с этим был вынесен на обсуждение проект поправок в решение Милли Меджлиса "Об избрании руководителей рабочих групп по межпарламентским связям Милли Меджлиса Азербайджанской Республики".

Согласно проекту, на должность руководителя рабочей группы по азербайджано-украинским межпарламентским связям выдвинута кандидатура депутата Кямрана Байрамова.

После обсуждений документ был вынесен на голосование и принят.

Кроме того, Шахин Исмаилов избран руководителем рабочей группы по азербайджано-люксембургским межпарламентским связям, а Руфат Гулиев - азербайджано-таиландским межпарламентским связям.

Ранее должность руководителя рабочей группы по азербайджано-украинским межпарламентским связям занимал Руфат Гулиев.