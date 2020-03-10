Избраны новые зампреды комитетов Милли Меджлиса

Избраны новые заместители председателей комитетов Милли Меджлиса Азербайджана.
Report представляет список:
Комитет по правовой политике и государственному строительству – Гудрат Гасангулиев
Комитет по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией – Хикмет Бабаоглу
Комитет по правам человека – Тахир Керимли
Комитет по природным ресурсам, энергетике и экологии – Асим Моллазаде
Комитет по экономической политике, промышленности и предпринимательству – Али Масимли
Комитет по аграрной политике – Сабир Гаджиев
Комитет по труду и социальной политике – Малахат Ибрагимгызы
Комитет по здравоохранению – Рашад Махмудов
Комитет по вопросам семьи, женщин и детей – Жаля Алиева
Комитет по молодежи и спорту – Шахин Исмайлов
Комитет по работе с общественными объединениями и религиозными структурами – Сахиб Алиев
Комитет по региональным вопросам – Эльшан Мусаев
Комитет по науке и образованию - Муса Гасымлы
Комитет по культуре – Фазиль Мустафа
Комитет по международным отношениям и межпарламентским связям - Севиндж Фаталиева