Избраны новые зампреды комитетов Милли Меджлиса

Избраны новые зампреды комитетов Парламента Азербайджана

10 марта, 2020 15:01

https://report.az/storage/news/80ae270763a7f6e4ca6504decd05a70d/1e9ee9e5-545a-4551-8926-6121d45a14f3_292.jpg Избраны новые заместители председателей комитетов Милли Меджлиса Азербайджана. Report представляет список: Комитет по правовой политике и государственному строительству – Гудрат Гасангулиев Комитет по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией – Хикмет Бабаоглу Комитет по правам человека – Тахир Керимли Комитет по природным ресурсам, энергетике и экологии – Асим Моллазаде Комитет по экономической политике, промышленности и предпринимательству – Али Масимли Комитет по аграрной политике – Сабир Гаджиев Комитет по труду и социальной политике – Малахат Ибрагимгызы Комитет по здравоохранению – Рашад Махмудов Комитет по вопросам семьи, женщин и детей – Жаля Алиева Комитет по молодежи и спорту – Шахин Исмайлов Комитет по работе с общественными объединениями и религиозными структурами – Сахиб Алиев Комитет по региональным вопросам – Эльшан Мусаев Комитет по науке и образованию - Муса Гасымлы Комитет по культуре – Фазиль Мустафа Комитет по международным отношениям и межпарламентским связям - Севиндж Фаталиева

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