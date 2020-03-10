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Избраны новые зампреды комитетов Милли Меджлиса

Избраны новые зампреды комитетов Парламента Азербайджана

Избраны новые заместители председателей комитетов Милли Меджлиса Азербайджана.

Report представляет список:

Комитет по правовой политике и государственному строительству – Гудрат Гасангулиев

Комитет по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией – Хикмет Бабаоглу

Комитет по правам человека – Тахир Керимли

Комитет по природным ресурсам, энергетике и экологии – Асим Моллазаде

Комитет по экономической политике, промышленности и предпринимательству – Али Масимли

Комитет по аграрной политике – Сабир Гаджиев

Комитет по труду и социальной политике – Малахат Ибрагимгызы

Комитет по здравоохранению – Рашад Махмудов

Комитет по вопросам семьи, женщин и детей – Жаля Алиева

Комитет по молодежи и спорту – Шахин Исмайлов

Комитет по работе с общественными объединениями и религиозными структурами – Сахиб Алиев

Комитет по региональным вопросам – Эльшан Мусаев

Комитет по науке и образованию - Муса Гасымлы

Комитет по культуре – Фазиль Мустафа

Комитет по международным отношениям и межпарламентским связям - Севиндж Фаталиева

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