Избран новый председатель рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Пакистан

Избран новый председатель рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Пакистан.

Избран новый председатель рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Пакистан.

Как сообщает Report, на состоявшемся сегодня пленарном заседании парламента был вынесен на обсуждение проект решения Милли Меджлиса Азербайджанской Республики о внесении изменений в решение ММ "Об избрании руководителей рабочих групп по межпарламентским связям Милли Меджлиса".

Председательство в рабочей группе было предложено депутату Кямаледдину Гафарову, его кандидатура была утверждена.

Отметим, что ранее эту должность занимала Ганира Пашаева.