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Избран новый председатель рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Пакистан

Избран новый председатель рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Пакистан Избран новый председатель рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Пакистан.
Милли Меджлис
24 мая 2024 г. 11:58
Избран новый председатель рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Пакистан

Избран новый председатель рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Пакистан.

Как сообщает Report, на состоявшемся сегодня пленарном заседании парламента был вынесен на обсуждение проект решения Милли Меджлиса Азербайджанской Республики о внесении изменений в решение ММ "Об избрании руководителей рабочих групп по межпарламентским связям Милли Меджлиса".

Председательство в рабочей группе было предложено депутату Кямаледдину Гафарову, его кандидатура была утверждена.

Отметим, что ранее эту должность занимала Ганира Пашаева.

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Версия на английском языке New chair elected to Working Group for Azerbaijani-Pakistani Interparliamentary Relations
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan-Pakistan parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qrupuna yeni sədr seçilib

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