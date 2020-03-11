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Избран новый председатель Дисциплинарной комиссии Милли Меджлиса

Избран новый председатель Дисциплинарной комиссии Милли Меджлиса

© Report

Сегодня состоялось первое заседание Дисциплинарной комиссии Милли Меджлиса Азербайджана.

Как стало известно Report, на заседании Эльдар Ибрагимов был избран председателем комиссии.

Зампредседателем комиссии избран Фазаил Агамалы.

Состав Дисциплинарной комиссии ММ выглядит следующим образом:

1. Ибрагимов Эльдар Рза оглу;

2. Гасанов Нурлан Урфан оглу,

3. Гасанова Афет Абиль гызы,

4. Ибрагимгызы Малахат Ибрагим кызы,

5. Агамалы Фазаил Рахим оглу,

6. Магамалиев Насиб Мухаммед оглу,

7. Мамедов Хикмет Баба оглу,

8. Мамедов Машхур Шахбаз оглу,

9. Мохбалиев Саттар Сулиддин оглу,

10. Мусаев Мадер Алиаскер оглу,

11. Сафаров Низами Абдулла оглу.

Отметим, что председателем Дисциплинарной комиссии Милли Меджлиса V созыва был Агаджан Абиев. Он не был переизбран депутатом.

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