Избраны председатели комитетов Милли Меджлиса VII созыва

На состоявшемся сегодня первом пленарном заседании Милли Меджлиса VII созыва избраны председатели парламентских комитетов.

На состоявшемся сегодня первом пленарном заседании Милли Меджлиса VII созыва избраны председатели парламентских комитетов.

Как сообщает Report, депутат Али Гусейнли избран председателем комитета по правовой политике и государственному строительству. Гусейнли занимал эту должность и в Милли Меджлисе VI созыва.

Сиявуш Новрузов также вновь возглавил комитет по региональным вопросам, а независимый депутат Захид Орудж - комитет по правам человека.

Экс-посол Азербайджана в РФ, впервые избравшийся депутатом парламента Азербайджана Полад Бюльбюльоглу возглавил комитет по культуре.

Как и в предыдущем созыве парламента, Садиг Гурбанов избран председателем комитета по природным ресурсам, энергетике и экологии, Тахир Рзаев – комитета по аграрной политике, Муса Гулиев – комитета по труду и социальной политике, Самед Сеидов – комитета по международным отношениям и межпарламентским связям, Ахлиман Амирасланов – комитета по здравоохранению, Хиджран Гусейнова – комитета по вопросам семьи, женщин и детей.

В свою очередь Анар Искендеров впервые избран председателем комитета по науке и образованию, а Азер Амирасланов – комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Арзу Нагиев возглавил комитет по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией, Азер Амирасланов – комитет экономической политики, промышленности и предпринимательства, Шахин Исмаилов – комитет молодежи и спорта, Фазиль Мустафа – комитет по общественным объединениям и религиозным учреждениям.

Затем были утверждены заместители председателей каждого комитета.