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Из законов Азербайджана предложено исключить выражение Нагорный Карабах

Из законов Азербайджана предложено исключить выражение Нагорный Карабах На парламент Азербайджана возложены значимые обязанности в связи с Великим возвращением. В нашей Конституции нет выражения Нагорный Карабах. Но есть соответствующие законы, в которых используется это выражение. Предлагаю исключить это выражение из законод
Милли Меджлис
30 сентября 2021 г. 12:10
Из законов Азербайджана предложено исключить выражение Нагорный Карабах
Report

На парламент Азербайджана возложены значимые обязанности в связи с Великим возвращением. В нашей Конституции нет выражения Нагорный Карабах. Но есть соответствующие законы, в которых используется это выражение. Предлагаю исключить это выражение из законодательства. 

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса по правам человека Захид Орудж на сегодняшнем заседании парламента.

По его словам, парламент может пересмотреть социальное положение лиц, несущих службу на освобожденных территориях: "Прошу принять во внимание этот вопрос".

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Версия на английском языке MP proposes to remove term 'Nagorno-Karabakh' term from Azerbaijani laws
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan qanunlarından "Dağlıq Qarabağ" ifadəsinin çıxarılması təklif edilir

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