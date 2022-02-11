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Из законодательства удаляется название Национального совета телевидения и радио

Из законодательства удаляется название Национального совета телевидения и радио Из законодательства Азербайджана удаляется название Национального совета телевидения и радио.
Милли Меджлис
11 февраля 2022 г. 13:43
Из законодательства удаляется название Национального совета телевидения и радио

Из законодательства Азербайджана удаляется название Национального совета телевидения и радио.

Как сообщает Report, в связи с этим предлагаются поправки в конституционный закон АР "О нормативно-правовых актах".

Вступление в силу закон АР "О медиа" от 30 декабря 2021 года под номером 471-VIQ обусловило адаптацию ряда нормативно-правовых актов с этим законом. В статье 1.1.1. подписанного 8 февраля 2022 года Указа президента АР о внедрение закона АР "О медиа" от 30 декабря 2021 года под номером 471-VIQ и регулировании ряда вытекающих из этого вопросов отмечается адаптация нормативно-правовых актов в связи с созданием Агентства развития медиа АР и Аудиовизуального совета АР.

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