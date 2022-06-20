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Из азербайджанского законодательства исключаются понятия “глухой”, “слепой"

Из азербайджанского законодательства исключаются понятия “глухой”, “слепой" Сегодня состоялось заседание комитета Милли Меджлиса по науке и образованию.
Милли Меджлис
20 июня 2022 г. 17:41
Из азербайджанского законодательства исключаются понятия “глухой”, “слепой

Сегодня состоялось заседание комитета Милли Меджлиса по науке и образованию.

Как сообщает Report, в повестку дня заседания, проведенного под председательством председателя комитета Бахтияра Алиева, включен один вопрос.

На заседании Б.Алиев подробно проинформировал депутатов о проекте изменений в законы “О судах и судьях”, “Об оперативно-розыскной деятельности”, “Об образовании (специальном образовании) лиц с ограниченными возможностями здоровья”, “О государственной пошлине”, “О трудовых пенсиях”, “О прохождении службы в органах юстиции”, “О физической культуре и спорте”, “Об обеспечении прав и свобод лиц, содержащихся в местах лишения свободы”, “О морских портах”, “О дошкольном образовании”, “О профессиональном образовании” и “Об общем образовании”.

После утверждения повестки дня Бахтияр Алиев сообщил о 3-й, 10-й, 11-й и 12-й статьях законопроекта, которые будут рассмотрены в соответствии с профилем комитета. По словам председателя комитета, предлагаемые изменения в законодательство об образовании в этих статьях в основном связаны с конкретизацией термина и носят технический характер. Так, в поправках предлагается заменить такие понятия, как ”речевой дефект“,” глухой“,” слепой“,” "умственно отсталый“ словами ”нарушение речи“, ”полное ограничение слуха“, ”полное ограничение зрения“, ”задержка умственного развития".

В конце обсуждений депутаты рекомендовали законопроект для рассмотрения на пленарном заседании Милли Меджлиса.

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