Исполняется 103 года со дня основания парламента Азербайджана

13:31

Сегодня исполняется 103 года со дня образования парламента - высшего законодательного органа Азербайджанской Демократической Республики.

Как сообщает Report, 7 декабря 1918 года в 13:00 началось первое заседание парламента Азербайджана.



28 мая 1918 года мусульманская фракция Закавказского Сейма провозгласила себя Национальным Советом Азербайджана.

17 сентября того же года, спустя 3 месяца после формирования правительства Азербайджана под руководством Фатали хана Хойского, правительство перебралось из Гянджи в Баку.

16 ноября 1918 года по инициативе Фатали хана Хойского Национальный Совет Азербайджана возобновил свою работу. По предложению председателя правительства Фатали хана Хойского Национальный Совет Азербайджана взял на себя работу по созыву Учредительного собрания.



19 ноября 1918 года на заседании Национального совета Азербайджана под председательством Мамед Эмина Расулзаде был принят закон о парламенте, а также постановление о том, что в парламенте должны быть представлены все проживающие в стране национальности. На каждые 24 тысячи человек мусульмане должны были направить 80 делегатов, армяне - 21, русские - 10 делегатов. Таким образом, было принято решение сформировать парламент Азербайджана в составе 120 человек. Члены парламента были наделены депутатской неприкосновенностью.



7 декабря 1918 года в 13:00 в здании бывшей школы для девочек Гаджи Зейналабдина Тагиева на Николаевской улице (ныне здание Института рукописей имени Мухаммеда Физули) состоялось торжественное открытие заседания парламента Азербайджана. Это был первый парламент на всем мусульманском Востоке, сформированный на основе демократических принципов. На открытии парламента председатель Национального совета Азербайджана Мамед Эмин Расулзаде выступил с поздравительной речью. По предложению фракции "Мусават" Алимардан бек Топчибашев был избран председателем парламента, а Гасан бек Агаев - первым заместителем председателя. На первом заседании парламента была принята отставка правительства Фатали хана Хойского, принято решение о формировании нового правительства.



В 1918 году было создано Министерство народного просвещения, открыты школы, гимназии, школы для девочек. 1 сентября 1919 года был принят закон “Об учреждении Бакинского государственного университета”. Бакинский государственный университет сыграл неоценимую роль в сохранении идей Азербайджанской Республики и восстановлении независимости.



28 декабря 1918 года парламент принял решение о направлении на Парижскую мирную конференцию специальной делегации во главе с председателем парламента Алимардан беком Топчибашевым. Азербайджанская делегация, преодолев большие трудности, добилась признания Азербайджанской Демократической Республики де-факто рядом крупных государств.

Одним из важнейших вопросов, постоянно привлекавших к себе внимание парламента и правительства Республики, был вопрос о границах и отношениях с близкими соседями. Хотя взаимоотношения с Грузией были урегулированы после напряжённой работы, отношения между Азербайджаном и Арменией не удалось направить в нормальное русло из-за крупных территориальных притязаний правительства Армении.

В период Азербайджанской Демократической Республики был подписан ряд соглашений и договоров с соседним Ираном, и эти документы были ратифицированы парламентом.

Всего в парламент было представлено более 270 законопроектов, из которых было принято около 230.

В подготовке, обсуждении и утверждении парламентских законов принимали участие депутаты от 11 фракций и групп.

В парламенте имелось 11 комиссий.

Деятельность парламента регулировалась на основании "Наказа парламента Азербайджана", специально подготовленного с этой целью.