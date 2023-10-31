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Иса Габиббейли: Восстановление топонимов является составляющей концепции возвращения в Западный Азербайджан

Иса Габиббейли: Восстановление топонимов является составляющей концепции возвращения в Западный Азербайджан Одной из важных составляющих концепции возвращения в Западный Азербайджан является восстановление топонимов.
Милли Меджлис
31 октября 2023 г. 12:31
Иса Габиббейли: Восстановление топонимов является составляющей концепции возвращения в Западный Азербайджан

Одной из важных составляющих концепции возвращения в Западный Азербайджан является восстановление топонимов.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Национальной академии наук Азербайджана, председатель комиссии Милли Меджлиса по топонимии Иса Габиббейли на общественных слушаниях на тему "Топонимы Западного Азербайджана: от искажения истории до восстановления справедливости" в парламенте.

"Официальным постановлением Верховного совета Армянской ССР в 1946-1968 годах были изменены и арменизированы 663 топонима. Также с 1946 по 1954 год были изменены 326 топонимов”, - сказал он.

По словам Габиббейли, процесс продолжался параллельно с насильственной депортацией западных азербайджанцев. Председатель комиссии отметил, что эта политика Армении является беспрецедентной в мире.

"Действия Армении привели к полному исчезновению азербайджанских топонимов в Западном Азербайджане", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке Toponimiya komissiyasının sədri: "Ermənistan Azərbaycan adlarına qarşı genosid aparıb"

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