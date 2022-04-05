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Интернет-наркодилерам в Азербайджане грозит до 12 лет тюрьмы

Интернет-наркодилерам в Азербайджане грозит до 12 лет тюрьмы В Азербайджане интернет-дилерам наркотиков грозит до 12 лет лишения свободы.
Милли Меджлис
5 апреля 2022 г. 17:44
Интернет-наркодилерам в Азербайджане грозит до 12 лет тюрьмы

В Азербайджане интернет-дилерам наркотиков грозит до 12 лет лишения свободы.

Как сообщает Report, это отражено в поправках в Уголовный кодекс, которые были обсуждены в первом чтении на сегодняшнем заседании парламента.
Согласно поправке, незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров будет наказываться лишением свободы на срок от 5 до 12 лет, если они совершены с использованием средств массовой информации, в том числе информационных ресурсов Интернета или информационно-телекоммуникационных сетей.

Проект документа вынесен на голосование и принят в первом чтении.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda internet vasitəsilə narkotik satanları 12 ilədək həbs cəzası gözləyir

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