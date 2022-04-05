Интернет-наркодилерам в Азербайджане грозит до 12 лет тюрьмы

В Азербайджане интернет-дилерам наркотиков грозит до 12 лет лишения свободы.

В Азербайджане интернет-дилерам наркотиков грозит до 12 лет лишения свободы.

Как сообщает Report, это отражено в поправках в Уголовный кодекс, которые были обсуждены в первом чтении на сегодняшнем заседании парламента.

Согласно поправке, незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров будет наказываться лишением свободы на срок от 5 до 12 лет, если они совершены с использованием средств массовой информации, в том числе информационных ресурсов Интернета или информационно-телекоммуникационных сетей.

Проект документа вынесен на голосование и принят в первом чтении.