Иностранцы не смогут быть учредителями провайдера услуг кибербезопасности в Азербайджане

В Азербайджане гражданин иностранного государства не сможет быть учредителем провайдера услуг кибербезопасности.

В Азербайджане гражданин иностранного государства не сможет быть учредителем провайдера услуг кибербезопасности.

Как сообщает Report, в связи с этим в закон "Об информации, информатизации и защите информации" вводится новая статья.

Согласно поправке, учредитель провайдера, предоставляющего услуги кибербезопасности субъектам критической информационной инфраструктуры, и его уполномоченный представитель, а также руководитель деятельности провайдера по обеспечению безопасности критической информационной инфраструктуры и другие сотрудники, участвующие в этой деятельности, должны быть гражданами Азербайджанской Республики.

Еще одна поправка в закон дает возможность компетентному органу требовать от субъекта критической информационной инфраструктуры соблюдения требований по обеспечению безопасности этой инфраструктуры.

Проект поправок будет обсужден в первом чтении на сегодняшнем заседании парламента.