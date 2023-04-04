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Иностранцы не смогут быть учредителями провайдера услуг кибербезопасности в Азербайджане

Иностранцы не смогут быть учредителями провайдера услуг кибербезопасности в Азербайджане В Азербайджане гражданин иностранного государства не сможет быть учредителем провайдера услуг кибербезопасности.
Милли Меджлис
4 апреля 2023 г. 10:30
Иностранцы не смогут быть учредителями провайдера услуг кибербезопасности в Азербайджане

В Азербайджане гражданин иностранного государства не сможет быть учредителем провайдера услуг кибербезопасности.

Как сообщает Report, в связи с этим в закон "Об информации, информатизации и защите информации" вводится новая статья.

Согласно поправке, учредитель провайдера, предоставляющего услуги кибербезопасности субъектам критической информационной инфраструктуры, и его уполномоченный представитель, а также руководитель деятельности провайдера по обеспечению безопасности критической информационной инфраструктуры и другие сотрудники, участвующие в этой деятельности, должны быть гражданами Азербайджанской Республики.

Еще одна поправка в закон дает возможность компетентному органу требовать от субъекта критической информационной инфраструктуры соблюдения требований по обеспечению безопасности этой инфраструктуры.

Проект поправок будет обсужден в первом чтении на сегодняшнем заседании парламента.

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Версия на английском языке Foreign citizens cannot establish cybersecurity service providing companies in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda başqa ölkə vətəndaşı kibertəhlükəsizlik xidməti provayderinin təsisçisi ola bilməyəcək

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