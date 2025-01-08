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Инициативная группа ММ: Заявление Тер-Петросяна - свидетельство систематических преступлений против Азербайджана

Инициативная группа ММ: Заявление Тер-Петросяна - свидетельство систематических преступлений против Азербайджана Инициативная группа Милли Меджлиса распространила заявление
Милли Меджлис
8 января 2025 г. 15:12
Инициативная группа ММ: Заявление Тер-Петросяна - свидетельство систематических преступлений против Азербайджана

Инициативная группа Милли Меджлиса по возвращению в Западный Азербайджан выступила с заявлением в связи с обнародованной недавно видеозаписью выступления экс-президента Армении Левона Тер-Петросяна.

Как сообщает Report, в своем заявлении инициативная группа подчеркнула, что конфликт между Азербайджаном и Арменией был начат именно армянской стороной в 1987 году, и причинил беспрецедентные страдания азербайджанскому народу.

В результате агрессивной политики Армении, целенаправленно и планомерно совершенных этнических чисток, более миллиона азербайджанцев были изгнаны из родных земель, говорится в заявлении.

"В основе этих преступлений лежит расизм, глубоко укоренившийся в политической среде Армении. В этой стране расизм институционализирован как государственная политика. Они осуществили тотальную и систематическую этническую чистку как на своей территории, так и на оккупированных в течение тридцати лет азербайджанских землях. Кроме того, Армения полностью уничтожила культурное наследие азербайджанцев на этих территориях, разграбила природные ресурсы, общественное и частное имущество Азербайджана и целенаправленно загрязнила азербайджанские территории большим количеством мин", - говорится в заявлении.

В заявлении подчеркивается, что только идеология, основанная на расовой ненависти, радикальном национализме и насильственном экстремизме, могла привести к таким масштабным и безжалостным преступлениям. Очередным подтверждением служит обнародованная недавно видеозапись выступления Тер-Петросяна от 23 июля 1993 года. В этом выступлении он описал этническую чистку азербайджанцев из Армении и оккупированных территорий как "историческое достижение".

"Заявление Тер-Петросяна, который на тот момент был президентом, однозначно доказывает, что Армения, как государство, несет ответственность за все эти преступления, а также то, что все эти преступления несли систематический и организованный характер. Примечательно, что в Армении продолжают придерживаться этой политики, независимо от того, кто находился у власти", - говорится в заявлении.

Инициативная группа призвала международное сообщество осудить систематический расизм и политику этнических чисток, проводимую Арменией на государственном уровне.

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Версия на английском языке Initiative Group of Milli Majlis: Ter-Petrosyan's statement proves Armenia's systematic crimes against Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке MM-nin Qərbi Azərbaycana Qayıdış üzrə Təşəbbüs Qrupu: Ermənistandan irqçi siyasətdən imtina etməyi tələb edirik

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