Инам Керимов поблагодарил депутатов за поддержку его кандидатуры на пост судьи Верховного суда

Состоялось очередное заседание комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству в онлайн-формате, на котором Инам Керимов поблагодарил депутатов за поддержку своей кандидатуры на пост судьи Верховного суда Азербайджана.

Состоялось очередное заседание комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству в онлайн-формате, на котором Инам Керимов поблагодарил депутатов за поддержку своей кандидатуры на пост судьи Верховного суда Азербайджана.

Как сообщает Report, открывая онлайн-заседание, первый заместитель председателя Милли Меджлиса, председатель комитета по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнли сказал, что в повестку дня был включен вопрос о назначении Инама Имдад оглу Керимова судьей Верховного суда Азербайджана.

А.Гусейнли сообщил, что Инам Керимов получил высшее юридическое образование в ведущих университетах Азербайджана и Европы, рассказал о его научной деятельности в качестве ученого-юриста и заслугах перед государством.

Председатель комитета выразил уверенность в том, что Инам Керимов внесет свой вклад в эффективное и прозрачное осуществление правосудия в Азербайджане.

После выступлений депутатов проект о назначении Инама Керимова судьей Верховного суда Азербайджана был рекомендован на обсуждение на пленарном заседании Милли Меджлиса.

Инам Керимов поблагодарил депутатов за поддержку своей кандидатуры на пост судьи.