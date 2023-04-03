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Инам Керимов поблагодарил депутатов за поддержку его кандидатуры на пост судьи Верховного суда

Инам Керимов поблагодарил депутатов за поддержку его кандидатуры на пост судьи Верховного суда Состоялось очередное заседание комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству в онлайн-формате, на котором Инам Керимов поблагодарил депутатов за поддержку своей кандидатуры на пост судьи Верховного суда Азербайджана.
Милли Меджлис
3 апреля 2023 г. 16:59
Инам Керимов поблагодарил депутатов за поддержку его кандидатуры на пост судьи Верховного суда

Состоялось очередное заседание комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству в онлайн-формате, на котором Инам Керимов поблагодарил депутатов за поддержку своей кандидатуры на пост судьи Верховного суда Азербайджана.

Как сообщает Report, открывая онлайн-заседание, первый заместитель председателя Милли Меджлиса, председатель комитета по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнли сказал, что в повестку дня был включен вопрос о назначении Инама Имдад оглу Керимова судьей Верховного суда Азербайджана.

А.Гусейнли сообщил, что Инам Керимов получил высшее юридическое образование в ведущих университетах Азербайджана и Европы, рассказал о его научной деятельности в качестве ученого-юриста и заслугах перед государством.

Председатель комитета выразил уверенность в том, что Инам Керимов внесет свой вклад в эффективное и прозрачное осуществление правосудия в Азербайджане.

После выступлений депутатов проект о назначении Инама Керимова судьей Верховного суда Азербайджана был рекомендован на обсуждение на пленарном заседании Милли Меджлиса.

Инам Керимов поблагодарил депутатов за поддержку своей кандидатуры на пост судьи.

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Версия на азербайджанском языке İnam Kərimov hakimliyə namizədliyini dəstəklədikləri üçün deputatlara təşəkkür edib

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