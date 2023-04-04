Инам Керимов назначен судьей Верховного суда

В Милли Меджлисе обсужден вопрос о назначении Инама Керимова судьей Верховного суда Азербайджана.

В Милли Меджлисе обсужден вопрос о назначении Инама Керимова судьей Верховного суда Азербайджана.

Как сообщает Report, на заседании с участием самого И.Керимова информацию о данном вопросе предоставил первый заместитель председателя парламента, глава комитета по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнли.

Он отметил, что в повестку заседания включен вопрос о назначении Инама Имдад оглу Керимова судьей Верховного суда Азербайджана.

А.Гусейнли сообщил, что И.Керимов получил высшее юридическое образование в ведущих университетах Азербайджана и Европы, рассказал о его научной деятельности как правоведа и пр.

Вопрос был вынесен на обсуждение и принят.