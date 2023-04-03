Кандидатура Инама Каримова выдвинута на пост судьи Верховного суда

Министр сельского хозяйства Азербайджана Инам Керимов будет назначен судьей Верховного суда.

Кандидатура министра сельского хозяйства Азербайджана Инама Каримова выдвинута на пост судьи Верховного суда.

Как сообщает Report, вопрос был обсужден на сегодняшнем заседании Комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству.

Ожидается, что после обсуждения документ будет рекомендован к рассмотрению на завтрашнем заседании парламента.

Напомним, что должность председателя Верховного суда остается вакантной уже месяц. Срок полномочий предыдущего председателя Рамиза Рзаева истек в прошлом месяце.