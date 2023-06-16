Импорт в Азербайджан средств индивидуальной бронезащиты освобождается от налогов и таможенных пошлин

Импорт в Азербайджан средств индивидуальной бронезащиты, инструментов, собак-миноискателей, взрывчатых и пиротехнических средств не будет облагаться налогом до 2028 года.

Импорт в Азербайджан средств индивидуальной бронезащиты, инструментов, собак-миноискателей, взрывчатых и пиротехнических средств не будет облагаться налогом до 2028 года.

Как сообщает Report, это нашло отражение в проекте поправок в Налоговый кодекс и закон "О таможенных тарифах", который вынесен на обсуждение в III чтении на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Согласно поправкам, в рамках содействия очистке освобожденных от оккупации территорий, и других территорий, подвергшихся воздействию военных действий, от мин и неразорвавшихся боеприпасов, импорт всех видов техники, оборудования, технических средств и приспособлений, их запасных частей, средств индивидуальной бронезащиты, инструментов, взрывчатых и пиротехнических средств, комплектующих деталей, а также собак-миноискателей освобождается от уплаты налогов и таможенных пошлин с 1 марта 2023 года сроком на 5 лет.