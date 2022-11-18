Импорт сырья и материалов для производства в Карабахе освобождается от НДС на 10 лет

Импорт сырья и материалов для производства в Карабахе освобождается от НДС на 10 лет

Импорт сырья и материалов, необходимых для производства на освобожденных территориях, будет освобожден от НДС на 10 лет

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Импорт сырья и материалов, необходимых для производства на освобожденных территориях, будет освобожден от НДС на 10 лет. Как сообщает Report, проект поправок в Налоговый кодекс был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса. Согласно изменению, ввоз сырья и материалов по сферам производственной деятельности, перечень которых утвержден органом, установленным соответствующим орган исполнительной власти, резидентами освобожденных от оккупации территорий освобождается от НДС сроком на 10 лет с 1 января 2023 года. После обсуждения проект поправок был вынесен на голосование и принят в I чтении. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram