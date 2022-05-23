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Идет сбор подписей депутатов для созыва внеочередной сессии Милли Меджлиса

Идет сбор подписей депутатов для созыва внеочередной сессии Милли Меджлиса Проводится сбор подписей для созыва внеочередной сессии Милли Меджлиса Азербайджана.
Милли Меджлис
23 мая 2022 г. 14:06
Идет сбор подписей депутатов для созыва внеочередной сессии Милли Меджлиса

Проводится сбор подписей для созыва внеочередной сессии Милли Меджлиса Азербайджана.

Как сообщает Report, депутаты обращаются к спикеру с целью созыва внеочередной сессии в июне.

Согласно Внутреннему уставу парламента, внеочередная сессия созывается на основании обращения 42 депутатов. В период внеочередных сессий парламент проводит свои заседания, проводятся заседания комитетов и комиссий законодательного органа, депутаты участвуют в работе комитетов и комиссий.

Весенняя сессия парламента завершится 31 мая.

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