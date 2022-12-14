Хиджран Гусейнова: В будущем могут потребоваться изменения законодательства о предпринимательстве

"В Азербайджане имеется много ассоциаций и организаций, сотрудничающих, работающих с женщинами-предпринимателями. С ними проводятся менторские программы. Возможно, в будущем потребуется внести некоторые дополнения и изменения в законодательство в связи с

"В Азербайджане имеется много ассоциаций и организаций, сотрудничающих, работающих с женщинами-предпринимателями. С ними проводятся менторские программы. Возможно, в будущем потребуется внести некоторые дополнения и изменения в законодательство в связи с предпринимательской деятельностью".

Как сообщает Report, об этом председатель комитета Милли Меджлиса по вопросам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова сказала во время выступления на проходящих в парламенте общественных слушаниях на тему "Женское предпринимательство в законодательстве: возможности и перспективы".

Она отметила, что у предпринимательства нет женской или мужской стороны: "Мы видим, что предпринимательство в Азербайджане активно развивается. Разумеется, мы очень хотим, чтобы число женщин-предпринимателей выросло. Увеличение экономической инициативности женщин, их широкая представленность в малом и среднем предпринимательстве в стране имеют большое значение с точки зрения социально-экономического развития, в том числе обеспечения занятости. Создание возможностей равноправного участия женщин на рынке труда наряду с мужчинами ведет к более широкой их представленности в различного рода структурах. Самое главное – повысить в женщинах уверенность в себе, создать условия, чтобы они могли вносить вклад в общество. После освобождения Карабаха и Восточного Зангезура от армянской оккупации эти возможности возросли".