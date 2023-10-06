Хиджран Гусейнова: Рост числа наркозависимых вызывает обеспокоенность

В Милли Меджлисе Азербайджана выразили обеспокоенность ростом числа наркозависимых, в том числе среди женщин и несовершеннолетних.
Как сообщает Report, с подобным заявлением выступила председатель комитета Милли Меджлиса по вопросам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова на сегодняшнем пленарном заседании парламента.
По ее словам, в частности обеспокоенность вызывает рост числа наркозависимых среди молодежи и подростков.
"Все мы знаем, что наркотики разрушают семьи, вызывают рост внутрисемейных конфликтов, насилия на бытовой почве", - сказала она.
Депутат в частности отметила необходимость в совершенствовании законодательства в этом вопросе.