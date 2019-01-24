Хады Раджабли: Азербайджан переживает период возрождения

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Баку. 24 января. REPORT.AZ/ "Азербайджан переживает период возрождения. У нас очень много успехов, во всех сферах наблюдается развитие".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике сказал председатель комитета Хады Раджабли.

Он отметил, что Азербайджан является одной из стран, проводящих реформы и серьезно занимающихся социальными вопросами: "Каждый гражданин, должностное лицо должны оберегать спокойствие, стабильность в Азербайджане. В обществе всегда могут быть проблемы, недостатки, мы должны добиться того, чтобы эти вопросы в Азербайджане были решены".