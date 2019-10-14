Хады Раджабли внес ясность в слова, высказанные по поводу работающих в России азербайджанцев

На XXXII заседании Консультативного совета по труду, занятости и социальной защите населения государств-участников СНГ председатель парламентского комитета по труду и социальной политике Хады Раджабли заявил, что сказанные им слова по поводу работающих в России азербайджанцев были неправильно истолкованы.

В заявлении Report Х.Раджабли сказал, что его речь была неверно истолкована СМИ.

"На заседании мы коснулись шагов, предпринимаемых в Азербайджане президентом Ильхамом Алиевым относительно пассивной социальной защиты. Вам известно, что между государствами заключаются двусторонние соглашения. Я говорил об одном из этих соглашений. Работающий в России гражданин выплачивает там соответствующей структуре страховой взнос. По возвращении в Азербайджан выплаченный им в России страховой взнос не подсчитывается.

В двустороннем соглашении говорится, что страховой фонд в России должен перечислить выплаченные гражданином средства в Государственный фонд социальной защиты Азербайджана. В своих выступлениях министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, председатель парламентского комитета по региональным вопросам Ариф Рагимзаде также затронули данный вопрос, отметив о принятии шагов на пути его решения. Пишут, что якобы Хады Раджабли сказал, что работающий в России гражданин должен выплачивать страховой взнос Азербайджану... Я не говорил подобного. Это вызвало путаницу в прессе и не соответствует действительности. Хады Раджабли уже долгие годы занимается подобными сложными вопросами. Я человек, который пытается оказывать помощь в подобных делах", - отметил Х.Раджабли.