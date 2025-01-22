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Гульдара Нурумова: Для снижения воздействия изменения климата на здравоохранение важны совместные действия тюркских государств

Гульдара Нурумова: Для снижения воздействия изменения климата на здравоохранение важны совместные действия тюркских государств Для снижения негативного воздействия изменения климата на систему здравоохранения важны совместные действия тюркских государств.
Милли Меджлис
22 января 2025 г. 12:54
Гульдара Нурумова: Для снижения воздействия изменения климата на здравоохранение важны совместные действия тюркских государств

Для снижения негативного воздействия изменения климата на систему здравоохранения важны совместные действия тюркских государств.

Как сообщает Report, об этом заявила член Комитета по социально-культурному развитию Мажилиса парламента Казахстана Гульдара Нурумова на II заседании председателей комитетов здравоохранения парламентов стран-членов Парламентской ассамблеи тюркских государств (ТЮРКПА).

Она отметила, что в первую очередь необходимо повысить знания и навыки медперсонала государств:

"Необходимо усилить сотрудничество между соответствующими комитетами парламентов стран-членов ТЮРКПА. Общественность также должна быть достаточно проинформирована о влиянии изменения климата на здоровье. В то же время очень важно развивать системы раннего предупреждения о стихийных бедствиях".

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Версия на английском языке Guldara Nurumova: Joint actions of Turkic states important to reduce climate change impact on healthcare
Версия на азербайджанском языке Güldara Nurimova: İqlim dəyişmələrinin səhiyyəyə təsirlərini azaltmaq üçün türk dövlətlərinin birgə fəaliyyəti vacibdir

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