Октай Асадов: Грузия должна учесть позицию Азербайджана в вопросе возведения бюста убийце Михаилу Авагяну

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ "Правительство Грузии учтет позицию Азербайджана в вопросе возведения бюста убийце Михаилу Авагяну в поселке Бугашен Ахалкалакского района".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса заявил спикер парламента Октай Асадов.

Он напомнил, что в связи с этим министерство иностранных дел Азербайджана распространило заявление: "Посол Азербайджана в Грузии посетил министерство иностранных дел этой страны. Идет работа в данном направлении. Надеюсь, что правительство Грузии уделит внимание этому вопросу, и он будет решен".

По словам спикера, указанный бюст установлен не правительством Армении, а живущими там армянами: "В Марнеульском районе Грузии азербайджанцы тоже установят памятник".

Отметим, что на заседании руководитель Рабочей группы по межпарламентским связям с Грузией Афлатун Амашов, депутат Фазиль Мустафа выступили против установки бюста Михаилу Авагяну в Грузии.