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    Октай Асадов: Грузия должна учесть позицию Азербайджана в вопросе возведения бюста убийце Михаилу Авагяну

    Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ "Правительство Грузии учтет позицию Азербайджана в вопросе возведения бюста убийце Михаилу Авагяну в поселке Бугашен Ахалкалакского района". 

    Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса заявил спикер парламента Октай Асадов

    Он напомнил, что в связи с этим министерство иностранных дел Азербайджана распространило заявление: "Посол Азербайджана в Грузии посетил министерство иностранных дел этой страны. Идет работа в данном направлении. Надеюсь, что правительство Грузии уделит внимание этому вопросу, и он будет решен". 

    По словам спикера, указанный бюст установлен не правительством Армении, а живущими там армянами: "В Марнеульском районе Грузии азербайджанцы тоже установят памятник". 

    Отметим, что на заседании руководитель Рабочей группы по межпарламентским связям с Грузией Афлатун Амашов, депутат Фазиль Мустафа выступили против установки бюста Михаилу Авагяну в Грузии. 

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