Граждане Турции смогут посещать Азербайджан без загранпаспорта

Определен перечень документов для безопасного пересечения границы в рамках безвизового визита для граждан Турции, посещающих Азербайджан

На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса был вынесен на обсуждение законопроект об утверждении "Протокола № 1 между Правительствами Азербайджанской и Турецкой Республик "О внесении изменений в соглашение между правительством Азербайджанской Республики и правительством Турецкой Республики о взаимном освобождении от виз, подписанное 25 февраля 2020 года в Баку"".

Как передает Report, в документе определен перечень документов для безопасного пересечения границы в рамках безвизового визита для граждан Турции, посещающих Азербайджан.

Документы приедены ниже:

1. Дипломатический паспорт Республики Турция;

2. Специальный паспорт Республики Турция;

3. Служебный паспорт Республики Турция;

4. Удостоверение личности гражданина Республики Турция (содержащее читаемые машиной и биометрические данные в соответствии со стандартами документа № 9303 Международной организации гражданской авиации и действующих приложений к нему);

5. Книжка моряка Республики Турция;

6. Документ о путешествиях экипажа воздушного судна;

7. Документ о путешествиях экипажа поездов и локомотивов;

8. Документ о путешествиях или временный паспорт (для возвращения в Республику Турция только для временного пребывания транзита и выезда из Азербайджанской Республики

Законопроект после обсуждения был вынесен на голосование и принят.