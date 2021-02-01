О нас
Report Georgia
Аудио новости

Граждане Турции смогут посещать Азербайджан без загранпаспорта

Граждане Турции смогут посещать Азербайджан без загранпаспорта Определен перечень документов для безопасного пересечения границы в рамках безвизового визита для граждан Турции, посещающих Азербайджан
Милли Меджлис
1 февраля 2021 г. 15:55
Граждане Турции смогут посещать Азербайджан без загранпаспорта

На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса был вынесен на обсуждение законопроект об утверждении "Протокола № 1 между Правительствами Азербайджанской и Турецкой Республик "О внесении изменений в соглашение между правительством Азербайджанской Республики и правительством Турецкой Республики о взаимном освобождении от виз, подписанное 25 февраля 2020 года в Баку"".

Как передает Report, в документе определен перечень документов для безопасного пересечения границы в рамках безвизового визита для граждан Турции, посещающих Азербайджан.

Документы приедены ниже:

1. Дипломатический паспорт Республики Турция;

2. Специальный паспорт Республики Турция;

3. Служебный паспорт Республики Турция;

4. Удостоверение личности гражданина Республики Турция (содержащее читаемые машиной и биометрические данные в соответствии со стандартами документа № 9303 Международной организации гражданской авиации и действующих приложений к нему);

5. Книжка моряка Республики Турция;

6. Документ о путешествиях экипажа воздушного судна;

7. Документ о путешествиях экипажа поездов и локомотивов;

8. Документ о путешествиях или временный паспорт (для возвращения в Республику Турция только для временного пребывания транзита и выезда из Азербайджанской Республики

Законопроект после обсуждения был вынесен на голосование и принят.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Türkiyə vətəndaşları Azərbaycana xarici pasportsuz gələ biləcək

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Махаббат Велиева освобождена от должности замминистра
Махаббат Велиева освобождена от должности замминистра
1 февраля 2021 г. 11:36
В Шуше предложено открыть первый на Кавказе инсультный центр
В Шуше предложено открыть первый на Кавказе инсультный центр
1 февраля 2021 г. 11:23
Открытие университетов может быть отложено
Открытие университетов может быть отложено
30 января 2021 г. 16:06
Сафар Мехдиев: При реализации каждого новшества возникают некоторые проблемы
Сафар Мехдиев: При реализации каждого новшества возникают некоторые проблемы
29 января 2021 г. 12:49
Создана новая торговая платформа для почтовых и курьерских компаний
Создана новая торговая платформа для почтовых и курьерских компаний
29 января 2021 г. 11:59
Завотделом БСУ подозревается в присвоении платы за обучение студентов
Завотделом БСУ подозревается в присвоении платы за обучение студентов
28 января 2021 г. 15:07
В убийстве расчлененной и выброшенной в мусорку женщины подозревается 75-летний свекор
В убийстве расчлененной и выброшенной в мусорку женщины подозревается 75-летний свекор
28 января 2021 г. 11:29
Названы имена судей, принятых в члены Коллегии адвокатов
Названы имена судей, принятых в члены Коллегии адвокатов
27 января 2021 г. 21:06
Помощник президента представил коллективу нового министра
Помощник президента представил коллективу нового министра
27 января 2021 г. 11:37
Штайнбах: ЕС из-за пандемии находится в ситуации, близкой к хаосу
Штайнбах: ЕС из-за пандемии находится в ситуации, близкой к хаосу
25 января 2021 г. 11:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi