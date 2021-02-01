Граждане Турции смогут посещать Азербайджан без загранпаспорта

На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса был вынесен на обсуждение законопроект об утверждении "Протокола № 1 между Правительствами Азербайджанской и Турецкой Республик "О внесении изменений в соглашение между правительством Азербайджанской Республики и правительством Турецкой Республики о взаимном освобождении от виз, подписанное 25 февраля 2020 года в Баку"".
Как передает Report, в документе определен перечень документов для безопасного пересечения границы в рамках безвизового визита для граждан Турции, посещающих Азербайджан.
Документы приедены ниже:
1. Дипломатический паспорт Республики Турция;
2. Специальный паспорт Республики Турция;
3. Служебный паспорт Республики Турция;
4. Удостоверение личности гражданина Республики Турция (содержащее читаемые машиной и биометрические данные в соответствии со стандартами документа № 9303 Международной организации гражданской авиации и действующих приложений к нему);
5. Книжка моряка Республики Турция;
6. Документ о путешествиях экипажа воздушного судна;
7. Документ о путешествиях экипажа поездов и локомотивов;
8. Документ о путешествиях или временный паспорт (для возвращения в Республику Турция только для временного пребывания транзита и выезда из Азербайджанской Республики
Законопроект после обсуждения был вынесен на голосование и принят.