О нас

Граждане Азербайджана и ОАЭ смогут совершать взаимные визиты без получения виз

Граждане Азербайджана и ОАЭ смогут совершать взаимные визиты без получения виз Граждане Азербайджана и Объединенных Арабских Эмиратов, имеющие общегражданские паспорта, смогут совершать взаимные визиты без получения виз и оставаться в стране в течение 3 месяцев.
Милли Меджлис
12 мая 2023 г. 13:20
Граждане Азербайджана и ОАЭ смогут совершать взаимные визиты без получения виз

Граждане Азербайджана и Объединенных Арабских Эмиратов, имеющие общегражданские паспорта, смогут совершать взаимные визиты без получения виз и оставаться в стране в течение 3 месяцев.

Как сообщает Report, данный вопрос нашел отражение в обсужденном 12 мая на заседании Милли Меджлиса законопроекте о внесении изменений в Закон "Об утверждении обмена нотами в связи с внесением изменений в Меморандум о взаимопонимании между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством ОАЭ об освобождении от въездных виз лиц, имеющих дипломатические и специальные/служебные паспорта, и об утверждении Меморандума о взаимопонимании между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов об освобождении лиц от въездных виз лиц, имеющих дипломатические паспорта".

Согласно поправке, в меморандуме слово “дипломатический” заменяется словами “общегражданский, дипломатический и специальный/служебный”. Если раньше безвизовый въезд распространялся только на лиц с дипломатическими и специальными/служебными паспортами, то после внесения изменений он будет распространяться и на лиц с общегражданскими паспортами.

После обсуждения поправка была вынесена на голосование и принята.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Citizens of Azerbaijan, UAE can now make mutual visits without visas
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və BƏƏ vətəndaşları hər iki ölkəyə vizasız gedib 3 ay qala biləcəklər

Экслюзивные новости

Теймур Надироглу: Значение китайского рынка для Азербайджана возрастет
Теймур Надироглу: Значение китайского рынка для Азербайджана возрастет
11 мая 2023 г. 18:20
Планируется создание азербайджано-китайского промышленного парка
Планируется создание азербайджано-китайского промышленного парка
11 мая 2023 г. 18:05
Тургут Алтынок: Освобожденная Шуша объединяет все тюркские народы
Тургут Алтынок: Освобожденная Шуша объединяет все тюркские народы
11 мая 2023 г. 14:16
Болгарский политолог: Кольцо солидарности обеспечит энергобезопасность ряда стран Европы
Болгарский политолог: "Кольцо солидарности" обеспечит энергобезопасность ряда стран Европы
11 мая 2023 г. 13:04
Я выбираю Эрдогана! - ОПРОС В ТУРЦИИ
Я выбираю Эрдогана! - ОПРОС В ТУРЦИИ
11 мая 2023 г. 13:02
Кандидат в депутаты от AK Parti: Успешные результаты - показатель того, что наша партия служит народу
Кандидат в депутаты от AK Parti: Успешные результаты - показатель того, что наша партия служит народу
11 мая 2023 г. 12:20
Виктор Ющенко: Уверен, что Гейдар Алиев - самый гениальный азербайджанец
Виктор Ющенко: Уверен, что Гейдар Алиев - самый гениальный азербайджанец
10 мая 2023 г. 14:04
Генсек ТЮРКСОЙ: Масштабные мероприятия в Шуше вызовут резонанс в мире
Генсек ТЮРКСОЙ: Масштабные мероприятия в Шуше вызовут резонанс в мире
9 мая 2023 г. 14:16
Начальник службы: Помилованы 118 стоящих на учете Службы пробации заключенных
Начальник службы: Помилованы 118 стоящих на учете Службы пробации заключенных
8 мая 2023 г. 12:54
Игнат: Украине нужны системы ПВО и истребители
Игнат: Украине нужны системы ПВО и истребители
7 мая 2023 г. 13:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi