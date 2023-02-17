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Граждане Азербайджана будут освобождены от экзаменов при замене водительских удостоверений в ОАЭ

Граждане Азербайджана будут освобождены от экзаменов при замене водительских удостоверений в ОАЭ Граждане Азербайджана будут освобождены от теоретического и практического экзаменов при замене водительских удостоверений в Объединенных Арабских Эмиратах.
Милли Меджлис
17 февраля 2023 г. 12:10
Граждане Азербайджана будут освобождены от экзаменов при замене водительских удостоверений в ОАЭ

Граждане Азербайджана будут освобождены от теоретического и практического экзаменов при замене водительских удостоверений в Объединенных Арабских Эмиратах.

Как сообщает Report, это нашло отражение в законопроекте об утверждении Меморандума о взаимопонимании между Министерством внутренних дел Азербайджанской Республики и Министерством внутренних дел Объединенных Арабских Эмиратов о взаимном признании и замене водительских удостоверений".

Законопроект был вынесен на обсуждение и принят в первом чтении на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Меморандум о взаимопонимании между Министерством внутренних дел Азербайджанской Республики и Министерством внутренних дел Объединенных Арабских Эмиратов о взаимном признании и замене водительских удостоверений был подписан 16 ноября 2022 года в Абу-Даби. Он вступит в силу с момента получения последнего письменного уведомления о завершении всех процедур.

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