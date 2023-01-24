Ведется работа по составлению энциклопедии культуры, посвященной 100-летию Гейдара Алиева

Готовится Азербайджанская энциклопедия культуры, посвященная 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева

Ведется работа над составлением энциклопедии культуры Азербайджана, посвященной 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, об этом председатель Комитета Милли Меджлиса по культуре Ганира Пашаева заявила на сегодняшнем заседании комитета.

По ее словам, Комитет по культуре поддерживает ряд проектов, связанных с общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, и один из них называется "Гейдар Алиев и культура Азербайджана".

"В парламенте готовится фильм, посвященный 100-летию Гейдара Алиева. Комитет по культуре готов поддержать все проекты, связанные с великим лидером", добавила депутат.