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Ведется работа по составлению энциклопедии культуры, посвященной 100-летию Гейдара Алиева

Ведется работа по составлению энциклопедии культуры, посвященной 100-летию Гейдара Алиева Готовится Азербайджанская энциклопедия культуры, посвященная 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева
Милли Меджлис
24 января 2023 г. 16:56
Ведется работа по составлению энциклопедии культуры, посвященной 100-летию Гейдара Алиева

Ведется работа над составлением энциклопедии культуры Азербайджана, посвященной 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, об этом председатель Комитета Милли Меджлиса по культуре Ганира Пашаева заявила на сегодняшнем заседании комитета.

По ее словам, Комитет по культуре поддерживает ряд проектов, связанных с общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, и один из них называется "Гейдар Алиев и культура Азербайджана".

"В парламенте готовится фильм, посвященный 100-летию Гейдара Алиева. Комитет по культуре готов поддержать все проекты, связанные с великим лидером", добавила депутат.

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Версия на английском языке Encyclopedia of Azerbaijani culture dedicated to 100th anniversary of Heydar Aliyev being prepared
Версия на азербайджанском языке Heydər Əliyevin 100 illiyinə həsr olunan Azərbaycanın mədəniyyət ensiklopediyası hazırlanır

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