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Report Georgia

Госкомитет осенью отчитается перед парламентом 

Госкомитет осенью отчитается перед парламентом  Бахар Мурадова: "У нас много достижений, но есть определенные проблемы"
Милли Меджлис
25 августа 2020 г. 12:32
Госкомитет осенью отчитается перед парламентом 
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"Мы впервые выступим на осенней сессии Милли Меджлиса в этом году с отчетом о состоянии обеспечения гендерного равенства в Азербайджане".

Как сообщает Report, об этом сказала председатель Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова.

"Сейчас мы очень серьезно готовимся к этому отчету. У нас много достижений, но есть определенные проблемы. Озвучивая эти проблемы, мы направим на них внимание общественности, и представим определенные законодательные инициативы", - добавила председатель Комитета.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Komitəsi payızda parlamentə hesabat verəcək

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