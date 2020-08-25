Госкомитет осенью отчитается перед парламентом

Бахар Мурадова: "У нас много достижений, но есть определенные проблемы"

"Мы впервые выступим на осенней сессии Милли Меджлиса в этом году с отчетом о состоянии обеспечения гендерного равенства в Азербайджане".

Как сообщает Report, об этом сказала председатель Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова.

"Сейчас мы очень серьезно готовимся к этому отчету. У нас много достижений, но есть определенные проблемы. Озвучивая эти проблемы, мы направим на них внимание общественности, и представим определенные законодательные инициативы", - добавила председатель Комитета.